為了讓親子作息同步，教育部國教署將2月15日家長補班日，同步調整為中小學生「上課日」，並將暑假提早到6月30日，連帶使高一高二學生的期末段考、高三學生畢業典禮等都必須提前。雲林縣斗六高中已研擬將段考提前1天，不過對於這項決議，不少學生表示很奇怪，教師也認為是徒增基層困擾。

依照行政院人事行政總處排定，1月23日小年夜彈性休假，將於2月15日補班，但高中職以下學生不必補課，不料國教署及縣市政府接獲許多民眾來訊反應，親子作息不同步會造成家長困擾；因此國教署決定，2月15日將調整為學生上課日，結業式則提前至6月29日舉行。

斗六高中今接獲教育部公文，立即研擬提前舉辦期末段考，由於適逢端午假期，原訂於6月23、24日，以及29、30日舉行高一及高二學生的段考，現將段考時間提早到22日開始直到24日段考，相隔4天後，接著於29日早上段考，隨即舉辦結業式。

另外，高三學生因為已在6月1日至10日之間，擇1日舉辦畢業典禮，若2月15日上課的話，等於多留校一天，因此學校也打算將畢業典禮提早一天舉行，不過確切的段考時間及畢業典禮日期，將待學校行政會報開會後確認。

(中時電子報)