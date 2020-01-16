6搶1中華隊教練團出現業餘隊教練吳思賢的名字，不過今（16）日體育署記者會，中職會長吳志揚卻未證實。對此，現任「安永鮮物」總教練吳思賢仍開心表示：「我今天才知道要進入中華隊當教練，也很樂意接受，真的等好久了！」

吳思賢是1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌國手，1993年隨俊國熊隊進入中華職棒，後來轉到統一獅、兄弟象隊，2005年接替「盜總」林易增擔任象隊總教練。後來再轉到業餘棒球發展，2008年起擔任國立體大（台啤）棒球隊教練，2011年起投效崇越科技棒球隊擔任教練、總教練，今年球隊更名為安永鮮物。

吳思賢說，從1992年之後就未再穿過中華隊球衣，這次得到洪總青睞真的很開心！洪總是他在美和中學的學長，直到文化大學、兄弟隊業餘時期都在同一隊，即使後來未在一起打球，也維持十分友好的關係。

這次獲得洪總欽點進入中華隊，吳思賢說，應該是因已在業餘隊待了10餘年，對於成棒球員非常了解，如果中華隊需要業餘球員助一臂之力，他一定會擇優推荐給洪總。總之，就是盡全力幫助中華隊打進東京奧運。

今天的記者會吳志揚並未提到吳思賢的名字，吳思賢不以為忤：「會長很忙，可能忘了我是誰。」至於進入中華隊教練團後分工是什麼？吳思賢目前還不知道，就等候通知隨時準備報到。

(中時 )