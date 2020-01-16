繼建設銀行、工商銀行和中國銀行後，又一家大陸國有大行的金融科技子公司要來了。交通銀行16日晚間發布公告指出，其附屬子公司交銀國際控股有限公司，擬以其下屬的交銀國際（上海）股權投資管理有限公司為主體，出資6億元人民幣發起設立交銀金融科技有限公司（下稱交銀金科），交銀國際（上海）股權投資管理有限公司出資金額占交銀金科註冊資本的100％。

據《澎湃新聞》報導，交銀金科的主營業務包括金融資訊科技、電腦科技、網路科技、機電科技、軟體科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；接受金融機構委託從事金融資訊技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包，金融資訊服務（除金融許可業務）等。

交通銀行表示，本次投資目的在探索金融科技人才管理、技術引進、應用系統研發體系的體制機制創新，推動集團數位化、智慧化轉型；借助金融科技手段改進金融服務供給品質和結構，提升集團數位化風控能力；加強前沿研究與應用，開展金融科技服務輸出，本次投資符合其集團發展戰略規畫，有利於本公司的長期、可持續性發展。

(旺報 )