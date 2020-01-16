法律扶助基金會16日起在國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「在生命的轉彎處看見希望」個案影像展。(曹婷婷攝)

法律扶助基金會16日起在國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「在生命的轉彎處看見希望」個案影像展。(曹婷婷攝)

2008年金融風暴，國中代課老師黃敏郎投資股票失利，欠銀行400萬元，過著遭扣薪1／3生活長達10年，夫妻和5個小孩一家7口1天100元解決三餐，他更曾萌念尋短，但為了妻小咬緊牙關，10年過去卻發現債務依然高達400多萬，法律扶助基金會前年助他清算，拉他一把，黑白人生才開始有了彩色。

法律扶助基金會16日起在國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「在生命的轉彎處看見希望」個案影像展，預計展半年。展出6個法扶會扶助個案的生命轉彎故事，6個故案包括外籍移民、職災勞工、原住民、卡債、身心障礙、繼承等不同情節，但同樣無助的他們，因為法扶的幫助，生命重燃希望。

黃敏郎回想昔日投資股票失利，名下房子遭拍賣，他曾因無法接受積欠債務，一度想跳河尋短，但面對妻小靠著他一份薪水養家，他不能輕率放棄，後來也因信仰助他度過難關。

不過，全家人靠著他代課薪水過活，每月必須被扣薪1／3，只剩1萬5000元撐起一家7口，他說最感謝的是太太，100元就能讓一家三餐有著落，日子雖苦但也是要過。

2017年，他找上法扶會求助，在律師朱芳君協助下，發現他前後一共償還銀行近300萬元，但負債卻仍高達400多萬，過去等於只償還利息，沒還到本金，律師陪他走過一道道程序，2019年終於成功助他清算所有債務，重拾人生。

法扶會目前1年服務案件8萬多件，近年也獲衛服部等政府單位委託執行法扶專案，案件類型多元、觸角也廣。法扶會強調，「在生命的轉彎處看見希望」個案影像展，希望透過個案分享走過法律困境的心路歷程，讓更多民眾了解，法律扶助是為弱勢而存在，民眾如有法律問題，不要選擇逃避，勇敢面對才有機會活出嶄新人生。

(中時 )