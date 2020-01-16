新北市一名24歲的簡姓男子的女友將1歲半的女兒託付給一對情侶檔阿正、小乃（化名）照顧，沒想到簡男和另外一名20歲李姓男子因為認為阿正、小乃沒照顧好小孩，竟擅用私刑教訓2人，逼阿正倒冰塊在內褲中，又用香菸燙他背部，甚至夾狗屎逼阿正吃下，最後還要阿正與小乃當眾性交，行為非常惡劣！

根據判決書指出，2019年4月7日簡男與李男為了教訓阿正與小乃，凌晨撂了一群人將阿正關在李男的車行內，不斷質問、責罵他關於帶孩子到海邊玩水，孩子身體出現瘀青、水泡以及更換尿布的事情，接著便利用人數較多的優勢毆打阿正。

更惡劣的是，眾人還要求阿正將冰塊倒入自己的內褲內，甚至腳踹阿正的頭部恐嚇「冰塊掉出來，掉一顆打5下」，又掏出熱熔膠條毆打他，再以香菸燙阿正的頭、背部。眾人繼續要求阿正吃檳榔渣、點燃的香菸，舔地上的菸蒂，最後眾人竟拿出筷子夾狗屎，狂喊「快點吃啦」逼阿正吃下，還戲謔地詢問阿正「好吃嗎？」再用膠帶綑綁住阿正輪流持筷性侵他的後庭得逞。

同日上午6點左右，還有人持透明噴霧及機油噴灑在阿正的生殖器上，阿正與小乃最後因為無法忍受，只好口交給眾人看，而小乃裸體跨坐在阿正身上的一幕也全被錄下PO上臉書。事發後不到一週，李男、簡男等人4月12日再度將小乃帶入車行內圍毆，逼她簽下6張面額共31萬元的本票，並強迫小乃交出身上的現金。

事後小乃和阿正不堪受辱決定報警，眾人雖否認犯行，但不被法官採信說詞，新北地方法院認為，李男、簡男等一行人犯罪手段極為殘忍、惡性重大，依攜帶兇器施以凌虐強制性交與傷害罪，判處李男7年8個月及5個月徒刑，簡男則被判處7年10個月及6個月徒刑，其他5名共犯則被判處3個月至7年9個月不等徒刑，全案可上訴。

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(中時電子報)