台灣首波5G釋照以1380億天價標金落幕，學者急切呼籲政府，應把溢收的930億標金拿來「專款專用」，放在5G綿密的基地台基礎布建上。至於業者，也要加快腳步推出應用服務、吸引人的內容供應，才能彌補過高的成本。

對於這麼高的標金結果，元智大學資訊管理學系教授周韻采指出，對產業當然不好，這麼多錢繳給政府，將使5G建設延後，畢竟5G基地台因為高頻頻寬，需要更多涵蓋面，其建設成本10倍於4G。世新大學副校長陳清河分析，1380億標到270MHz頻寬，等於每M成本是5億多元，平均每家業者有80M，這些成本不是光靠費率就能回收。

至於電信商是否把高標金反映在高費率資費上？陳清河直指，消費者長期享受499吃到飽低價，勢必不願負擔太高成本的資費，這將使業者建設頻寬速度受影響，導致5G服務低品質，會形成「惡性循環」。

對於這樣的結果，周無奈說，這是政府當初不顧頻寬不足就急著釋照做政績，導致業者「輸人不輸陣」炒高標金。

由於高標金已是定局，兩位學者都認為政府應將溢收標金，轉成「政策補貼」，加速業者基礎建設。周韻采解釋，所謂溢收，應以當初設定底標450億為基準，超過的930億拿來「專款專用」。陳認同，強調2013年的4G標金1188億最後政府是都收進國庫，現在5G應該依照比例，以專款方式用在需要綿密的基地台布建上。

在業者端方面，周韻采說目前5G殺手級應用並不明顯，消費者用4G已經很夠，業者當初在4G投資的成本都還未完全回收，現在轉化成5G更有壓力。她估計，這次台哥大只拿到60MHz，跟台灣之星之間勢必就有互相吸引動力，可能合作共頻共享。至於落榜的亞太之星，則可能跟其他人租用網路頻寬。陳清河強調，業者必須加速開發應用服務、吸引人的內容供應，才能提高報酬率。另外，怎麼把5G行動跟有線電視固網匯流合作，也是一條要走的路。

(中時 )