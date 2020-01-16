苗栗縣政府實施2020重要節日加強維安工作，縣長徐耀昌親臨主持勤教〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府實施2020重要節日加強維安工作，縣長徐耀昌親臨主持勤教〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

年節將近，為讓民眾順利過個好年，苗栗縣政府從16日晚間22時展開「加強重要節日安全維護工作」，縣長徐耀昌參加警察局規劃首日擴大臨檢專案勤務，並親自前往頭份市視察轄內KTV、網咖及電子遊藝場等場所，關心在場民眾，並宣導多參與正當休閒娛樂活動。

苗栗縣警察局鑑於頭份分局轄區內有多家KTV 酒店、護膚店及電子遊藝場，為該轄重點治安顧慮場所，因此在16日22時啟動專案勤務，統合各分局、刑事警察大隊、交通警察隊、保安警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等警力共112名，聯合執行擴大臨檢工作，以彰顯防制暴力、掃蕩毒品及色情等犯罪之決心。

縣長徐耀昌強力宣示本年「加強重要節日安全維護工作」3大主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，並強調「苗栗縣絕對沒有法律假期」，對此強化掃蕩專案臨檢工作的執行是必須的，因此警方將「掃黑、肅毒、打詐」列入重點項目，也希望鄉親多多給予警察鼓勵及支持，有任何可疑線索隨時提供給警方。

苗栗縣警局局長翁群能也表示，掃蕩毒品是國家目前重要政策，此次特別針對頭份分局轄區重點治安顧慮場所執行聯合擴大臨檢專案工作，期讓苗栗縣民遠離毒害，打造優質生活環境。未來亦將持續不定期規劃實施，全面打擊毒品、暴力與詐欺等犯罪，以淨化苗栗縣治安。

(中時 )