美國兩大氣象觀測機構15日發布報告顯示，自1880年有紀錄以來，2019年是史上第二熱年度，而2010年～2019年則是史上最熱十年。科學家警告，氣候變遷只會越來越嚴重，未來高溫紀錄恐怕再創新高。

美國航太總署（NASA）與國家海洋暨大氣總署（NOAA）的年度氣象報告皆顯示，2019年全球平均氣溫僅排在2016年之後，為140年有紀錄以來第二熱年份。儘管各單位數據略有不同，但結論卻相當類似。

據NOAA推估，2019年全球平均氣溫為華氏58.7度（攝氏14.85度），略低於2016年，當時全球氣溫因聖嬰現象而飆高。這比20世紀平均氣溫高出華氏1.71度（攝氏0.95度），較19世紀晚期平均則高出華氏2.08度（攝氏1.16度）。

至於2010年～2019年平均氣溫則達到華氏58.4度（攝氏14.7度），較20世紀平均氣溫高出華氏1.4度（攝氏0.8度），此為史上最熱的十年。

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