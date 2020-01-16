美國《富比世》（Forbes）雜誌公布今年台灣50大富豪榜，頂新魏家四兄弟以72億美元身家合力奪冠，取代去年排名第一的鴻海集團創辦人郭台銘。至於排名第三的旺旺集團董事長蔡衍明則是個人財富增加最多的富豪，今年身家暴增約14億美元，主因在於原物料價格下跌連帶推升公司獲利。

頂新魏家取代郭台銘成為首富，第二名則是國泰金控蔡宏圖與蔡政達兄弟，財產淨值71億美元。排名第三的是蔡衍明，財產約70億美元，較去年爬升兩個名次。

去年卸下鴻海董座身分、短暫投入總統大選的郭台銘今年落居第四，身家縮水5％至69億美元，主因在於公司股價略為下滑影響。第五名是富邦金控蔡明忠與蔡明興兄弟，財產57億美元。

第6至10名依序是：日月光集團張虔生和張洪本兄弟（46億美元）、廣達董事長林百里（43億美元）、國巨集團董事長陳泰銘（38億美元）、長春集團林書鴻（37.5億美元）與大立光電林耀英（29億美元）。

(工商 )