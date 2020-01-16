放寒假了！劍湖山世界主題樂園為搶攻寒假與春節旅遊商機，獨家推出「瘋特技遊樂園、消費抽汽車」活動，現場購票499元可獲贈200元等值好禮，並可參加Honda HR-V多用途運動休旅車抽獎；另外，入住劍湖山渡假大飯店只要+1元，就可購得劍湖山主題樂園門票，同樣有機會將汽車開回家。

劍湖山世界表示，2020年1月18日至2月9日，劍湖山主題樂園及劍湖山渡假大飯店聯合推出眾多好康活動；除了好看的蒙古美女倒立腳射箭等極限特技秀、大啖園內美食、暢玩遊樂設施，又有百萬好禮可供入園遊客抽獎，獎項內容包括Honda HR-V多用途運動休旅車、劍湖山渡假大飯店貴賓套房、48吋JVC液晶電視、劍湖山主題樂園貴賓入園券、哈根達斯冰淇淋券等。

農曆春節（初一到初五）期間，劍湖山主題樂園還推出許多精彩表演，包括初一的水晶球與氣球互動、初二的特技大環與火舞表演、初三有立方體和特技大環與火舞、初四推出立方體和特技大環與火舞、初五有湯瑪仕爵士鼓等。

劍湖山世界表示，寒假春節門票優惠活動，中午12點後入園只要399元，配合觀光局擴大秋冬旅遊補助，12歲以下免費（1月24日至1月29日春節期間不適用）補助期間，每逢週末入園，可適用秋冬遊補助方案的同行者，每人可享499元優惠價，60歲以上者，搭配使用可享299元的優惠。

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