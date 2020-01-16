新聞深喉嚨

2020年總統大選，總統蔡英文獲得817萬票，大勝國民黨韓國瑜。名嘴陳揮文直指，蔡英文得票率並沒有前總統馬英九高。

陳揮文在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，2016年蔡總統拿了689萬票、2020年拿了817萬票，票數上多了128萬票。但是2016年得票率56.12%、2020年57.13%，僅多了1.01%。得票數最高的確是蔡英文的817萬票，可是得票率最高的是馬英九在2008年的58.45%。不是說要給他漏氣，因為選舉人數、投票率跟總票數都是相關，所以只有多1.01%而已。

陳揮文呼籲，國民黨朋友不要失志，蔡總統才多馬英九1.01%而已。陳提出盛治仁的說法，「選戰操作和國家治理是兩個層次問題」。我們看到蔡總統4年以來的表現，又以政績卓著留任了行政院長蘇貞昌，2020還是會地方包圍中央，但因芒果乾賣完了，還是要回歸國政，而縣市首長賣不了芒果乾，也還是要回歸施政基本面。

(中時電子報)