2020第一次全國羽球排名賽乙組賽事上周四起在台北市立體育館盛大展開，歷經8日激戰，各組成績今天出爐，男單由中租百齡隊許喆宇封王、女單則是合庫松山隊李雨璇奪冠、男雙由土銀北市大張紡琦/土銀能仁家商陳子睿拔得頭籌，女雙則是中租大同的郭卉欣/陳邡竹拿下第一。

張紡琦/陳子睿首局前段保持領先，但該局尾聲失去節奏被追平、逼進「丟士」，和對手經過一番纏鬥以22比20拿下，第2局換對手林秉緯/趙磊21比18扳回一城，決勝第3局前半段也是拉鋸賽，但技術暫停後張紡琦/陳子睿改變打法，連續拿下8分拉開差距，最終以21比14奪冠。

賽後張紡琦/陳子睿異口同聲表示，一路從資格賽打上來過程太難得，兩人經過2年磨合終於拿下冠軍得來不易，感謝教練和土地銀行的資源和幫助。

女雙決賽由中租大同郭卉欣/陳邡竹對決合庫松山的林羽珮/廖梓貽，首局郭卉欣/陳邡竹展現實力以21比18拿下，第2局遭遇了林羽珮/廖梓貽抵抗，15比21讓出一局，決賽局郭卉欣/陳邡竹開局小幅落後，逐漸找回節奏後反以21比14收下。

中租百齡羽球選手許喆宇於2020第一次全國羽球排名賽乙組賽事男單奪冠。(羽協提供/陳筱琳傳真)

男子單打決賽，中租百齡許喆宇第1局完全控制場面，迅速以21比8搶下，不過第2局乘勝追擊、曾取得大幅領先，但或許是「近鄉情怯」，許喆宇連續丟分而被對手合庫松山黃郁豈追平比數，甚至進入到「丟士」，緊要關頭許喆宇恢復冷靜，總算是24比22直落二留住勝利。

女子單打決賽由合庫松山李雨璇碰上中租大同林子妘，雙方首局就打出許多精彩來回，李雨璇連續拿到關鍵分、以21比16先下一城，並靠著這股氣勢在第2局掌握節奏，很快以21比9結束比賽，僅花24分鐘就帶走了這次排名賽的冠軍。

全國羽球排名賽由中華民國羽球協會所舉辦，一年共有兩次，除了是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，於乙組賽事獲得單打前4名、雙打前3名的選手，便可報請羽協晉升為甲組球員，期望透過完善的制度，讓更多乙組的潛力選手能有機會挑戰高層級賽事，在國際舞台上發光發熱。

(中時 )