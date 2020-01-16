領到紅包是一件讓人開心的事，有網友好奇詢問大家收過最大包紅包數字，結果答案很讓人意外。

網友在PTT WomenTalk發文，詢問大家「妳們曾經收到紅包單次(不是所有紅包的加總喔！)最多是多少錢？我是收到很疼我的阿姨包紅包2萬給我，是我收到紅包最多的一次。妳們呢？」結果不少網友都大方分享自己收到的最大紅包，讓許多人相當意外忍不住驚呼「怎麼大家都這麼有錢...QQ」

許多網友得意的分享自己收到最大紅包，紛紛留言，「十萬，我爸給的」、「生孩子，爸爸包了六萬鎂...」、「如果是用紅包袋裝是40萬，如果匯的也算是200萬」、「考大學十萬」，羨慕死許多網友，可以說是權貴等級的紅包了。

不過也有不少網友分享比較庶民的數字，「從小阿嬤都只包600」、「爸媽合包的3600 長大後包回去5000老媽」、「2200」等，但也有人表示「阿嬤從來都只包給我400...」

(中時電子報)