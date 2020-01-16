監委陳師孟欲約詢判決前總統馬英九洩密案無罪法官，引發全台法官串聯反彈，而司法院長許宗力則在14日首次表態挺法官。據悉，陳師孟早在許宗力發聲挺法官前就表達欲辭去監委，且辭意甚堅，蔡英文總統已經核准，任期到本月底結束。

前總統馬英九洩密案無罪定讞，監委陳師孟認為該案歷審判決反覆，造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑，去年7月中申請自動調查，後來陳師孟擬主動約詢判馬無罪的一審法官唐玥消息一出，掀起法官界強烈反彈。

而司法院長許宗力則在14日出席「司法節學術研討會」上，首度公開表示，陳師孟約詢法官舉動將付出傷害司法的代價，造成法官動輒得咎，終日蒙受被彈劾、懲戒的壓力，司法恐將逐漸變得怯懦，產生寒蟬效應。當時陳師孟接受媒體採訪僅簡短以「自欺欺人」評語回應。

據悉，陳師孟心中懷有兩套劇本，假使國民黨提名的韓國瑜當選，他將繼續做到7月31日任期屆滿為止，一旦代表民進黨出征的蔡英文總統連任成功，他就會請辭。

據了解，陳師孟早在許宗力對外表態挺法官前，就已向蔡英文總統請辭，且辭意甚堅，目前已經獲得蔡核准，外界形容從陳師孟的請辭就可看到他完全不戀棧。

陳師孟著手調查的馬英九洩密案，日前監委高涌誠加入協同調查，高日前受訪態度低調，僅說他的加入與監察院的規定有關，並非他主觀意願的問題，如今該原因也揭曉，因為陳師孟的離開，需要有人接手該案。

依據監察法施行細則規定，監委自動調查案件，因故不能親自調查時，有委員會同調查者，由會同委員繼續調查；無委員會同調查者，依籤定席次輪流擔任。除依規定應行迴避者外，不得辭查。如有因迴避而辭查者，依輪序改派其他委員擔任。

(中時 )