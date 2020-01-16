我們常說「高手在民間」，這句話果然有道理。日前在好市多社團有位主婦PO出為小孩準備的每日愛心便當，並表示，其中有「95％的肉品都來自好市多」。網友們見到滿滿的「便當圖鑑」全都欣喜若狂，表示「可以出書了」！

美式連鎖賣場好市多（Costco）是許多人喜愛逛的商場，更是每位家庭主婦的兵家必爭之地。有位媽媽在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》張貼出一系列的自製便當照片後表示，「一個學期又要結束了，今天是上學期的最後一個便當，是這半年的成績。」隨後更向好市多表白，指出「不能沒有你」，因為在她所用的食材中，有「95％的肉品都來自好市多」。

團有位主婦PO出為小孩準備的每日愛心便當，並強調其中有「95％的肉品都來自好市多」。（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO的照片曝光後，社團中的網友整個暴動，原因是這位媽媽的手藝實在太驚人，照片中的每個便當，除了用原木色便當盒裝，菜色更是五花八門，每道菜色都十分細緻，讓大家看得嘖嘖稱奇！

照片曝光後，社團中的網友整個暴動，原因是這位媽媽的手藝實在太驚人，網友直呼「請收下我的膝蓋」！（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

網友們見這「大師級」畫面紛紛稱讚這位人妻手藝，「強！強！強！看起來都好美味」、「太豐盛了吧」、「超猛～每個都是充滿愛的便當」、「請收下我的膝蓋！」。網友更認為原PO可以直接出書、設粉專了！能有這麼會煮飯的媽媽，不少人也羨慕起原PO的2位小孩，可以天天吃到這麼幸福的便當。

(中時電子報)