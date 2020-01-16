迎接金鼠年到來，麗寶樂園渡假區春節期間為歡慶麗寶Outlet二期開幕，推出滿額抽雙人來回機票、福容住宿券等大獎外，12歲以下兒童春節期間現場購票入園，每位小朋友送500元現金消費券！麗寶樂園渡假區今年因為新增包括麗寶Outlet二期、麗寶國際賽車場兒教館等新項目，預期2020年將可吸引逾千萬人次入園旅遊、購物。

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪表示，樂園12歲以下兒童票價依年齡分別為399元、490元，除夕至初五下午一點前購票入園（需搭配一名大人購買全票），即贈送500元現金消費券；過年期間還有豐富表演，包括斥資百萬打造的全新劇場表演、花車遊行，以及街頭魔術秀，春節還有煙火天天放，到麗寶休息站與財神爺和燈籠牆拍照打卡拿紅包，小朋友也可換上小財神服裝沾喜氣，更有電流急急棒挑戰拿好禮。

慶祝中部最大麗寶Outlet二期搶在農曆春節前開幕，麗寶樂園渡假區推出「麗寶歡樂購物季」活動，整個渡假區當日消費累計滿3,000元，除可參加總獎項超過300萬元的抽獎活動外，還送「買一送一好康護照」，包含福容住房買一晚送一晚，還有樂園、雙人卡丁車、摩天輪、OUTLET美食等買一送一券，活動至3/1止、發完為止。

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