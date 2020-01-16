警方今晚陸續逮補3嫌到案。（許哲瑗攝）

陳男滿臉是血拍片道歉。（翻攝畫面／許哲瑗新北傳真）

35歲竹聯幫明仁會陳姓分會長疑因債務糾紛，昨凌晨遭3名仇家擄至新北市某高爾夫球場內痛毆，被打到滿臉是血拍下道歉影片，照稿念出「感謝角頭大哥的諄諄教誨」等話，影片PO到陳男臉書示眾；警方今晚間約詢3嫌到案說明，訊後依妨害自由及傷害罪移送地檢署偵辦。

警方調查，陳姓幫派分會長與20歲陳男因債務問題素有嫌隙，日前兩人在臉書槓上、隔空叫囂，陳嫌一氣之下15日凌晨夥同35歲王嫌、35歲莊嫌及另一名友人，駕車到樹林區中正路與保安街口，強押陳姓幫派分會長上車，擄至一間偏僻的高爾夫球場內亂棍痛毆，打到陳姓分會長鼻青臉腫，跪倒在地苦苦哀求。

眾人見狀仍不肯罷休，強逼滿臉是血的陳姓分會長錄下道歉影片，影片中陳男照稿念道「感謝大哥的諄諄教誨」、「地方上的毒瘤，如今我經大哥的諄諄教誨，大澈大悟、決心痛改前非」等話，並PO上臉書示眾，最後眾人將陳男丟包現場後逃逸，陳男友人得知後將他送醫，所幸無生命危險，僅頭部及臉部受有多處撕裂傷。

警方表示，雖然陳姓分會長與家屬並未主動報案，但因妨害自由涉及公訴罪，樹林警分局與新北市刑大、新莊警分局聯合成立專案小組主動展開偵辦，今晚陸續將涉案的陳姓主嫌及王姓、莊姓2名小弟逮捕到案，並持續追緝在逃嫌犯，進一步釐清案情中。

(中時 )