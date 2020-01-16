台南市政府教育局今年將首辦2020台南市兒童藝術教育節，以學生創作出發，展開屬於孩子們揮灑的舞台，率先登場的創意logo及吉祥物徵選，吸引168位學生踴躍投稿，吉祥物由臺南高商黃玟靜奪冠；Logo設計則由長榮中學楊郁萱掄元，作品將成台南市兒童藝術教育節主視覺象徵。

甄選活動吸引高中職以下各級學校學生的優秀作品，學生創作風格多元，內容創意十足，吉祥物共有76件作品角逐，最後由臺南高商黃玟靜作品「花兒」取勝，以花朵造型手持畫筆的可愛孩童開展無限創意。第2、3名分別由臺南高商張愛翎及長榮中學蔡珮綺獲獎。

Logo設計共有92件作品一較高下，最後由長榮中學楊郁萱設計作品脫穎而出，作品融入台南古蹟設計，文字巧妙搭配圖樣，兼具古都傳統文化及創新意象，象徵歡迎到台南走走及欣賞藝術；第2、3名則由台南高商簡合鑫、李昱萱包辦。

教育局長鄭新輝表示，「Bravo!臺南show藝夏-2020臺南市兒童藝術教育節」期待以學生為出發，提供學生藝才展能機會，從這次甄選看到學子豐沛藝術創作潛力，後續將以獲獎作品進行藝術教育節系列宣傳與應用，讓學生創意發想傳遞給所有市民朋友，並將進行吉祥物命名及票選。

(中時 )