繼在巴西與美國的建廠計劃受阻後，富士康在印度建廠計劃也傳出取消。印度官員指責稱，富士康與蘋果公司之間的分歧，導致在印度投資50億美元（台幣1500億元）的承諾無法兌現，雙方合作建立iPhone生產線的計畫已取消。但富士康對此回應表示，與蘋果內部糾紛的報導並非真實，富士康在印度的生產計劃正在向前推進。但是，富士康並未說明建廠計劃是否持續進行。

《新浪財經》報導指出，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）工業部長蘇巴什．德賽（Subhash Desai）稱，由於富士康和蘋果公司的分歧，導致富士康決定取消在印度的建廠計劃，他並指責富士康未能遵守2015年簽署的投資50億美元建廠的承諾。

報導說，富士康緊急回應稱，所謂富土康和蘋果在印度設廠一事存在分歧，這是錯誤的不實說法，目前富士康正在配合客戶在印度順利生產中。

消息人士稱，富士康高管存在盜賣iPhone零部件的行為，這讓蘋果每年損失近30億美元。對此，蘋果已經向富士康展開了調查。

報導表示，即使如富士康所說，該公司在印度的建廠計畫並未取消，但其在印度的生產依舊面臨著多重阻礙。去年，在富士康加大在印生產後，就有印度員工抱怨其工資過低，僅為中國大陸工廠平均工資的1/3。此外，印度富士康還面臨著生產力不足、周邊基礎設施缺乏、生產效率遠不及預期等多項問題。

(中時電子報)