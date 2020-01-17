美國電視影集「菜鳥新移民」原作者、台裔名廚黃頤銘（Eddie Huang）今天出面，企盼消除英文字典「中式餐廳症候群」一詞，打破美國文化在中式餐廳上的種族主義刻板印象。

美國國家廣播公司（NBC）報導，黃頤銘聯手亞裔電視名人麥珍妮（Jeannie Mai），要求美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）刪除「中式餐廳症候群」（Chinese restaurant syndrome）一詞。

中式餐廳症候群是過時用詞，指的是有些體質敏感的人在攝取用大量味精調味的中式餐點之後會出現頭痛、頭昏等症狀。

味精的化學名稱是麩胺酸鈉（MSG），麩胺酸是一種自然形成的胺基酸，人體內也可自行合成。美國食品暨藥物管理局（FDA）早已將它味精「公認安全」食物清單中。此外，帕馬森乾酪等一般不出現在中式餐點的食材，甚至番茄都含有MSG。連鎖速食餐廳Chick-fil-A和炸雞店Popeyes Louisiana Kitchen的雞肉三明治都有用這項調味品，還因此吸引不少老饕青睞。

然而，中式餐廳卻持續背負罵名，持續有著食物不安全、餐點會引發身體不適症狀的刻板印象。

黃頤銘認為，部分問題就出在，不用親西方手法進行行銷，許多美國人就無法接受中式餐點。

他援引紐約市高檔餐廳Mission Chinese Food為例，這家餐廳被很多人稱讚「時尚」、「流行」，符合千禧主流世代味蕾。一般家庭式、移民開設的餐廳就沒有這樣的口碑。

黃頤銘說，如果上門的顧客很潮、很酷，就不會有人提味精的問題，「提起來會很不禮貌」。但如果去的是地方餐廳、老闆不說英語、沒有公關、地方上沒有影響力，就有人會說「我不吃味精，這地方好差勁」這種話。黃頤銘認為，「當中社會階級成分比什麼都來得大」。

韋氏公司資深編輯布魯斯特（Emily Brewster）表示，沒有紀錄顯示有人針對「中式餐廳症候群」一詞與他們接觸過，但他們將「進行檢討，並根據用字的相關證據予以修正」。

(中時電子報)