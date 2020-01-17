王室分裂危機後 威廉凱特首會群眾

就在弟弟哈利王子和弟媳梅根力爭自由，要求淡出王室核心成員行列之後，威廉王子15日和妻子凱特首度雙雙現身，在北英格蘭的布拉福（Bradford）世紀廣場（Centenary Square）向群眾致意。

據《每日郵報》（DailyMail）和《太陽報》（The Sun）報導，儘管英國王室近來狀況接二連三，但威廉和凱特笑容可掬，親切地和群眾招呼，似乎衷心喜愛和人民互動。凱特不但和小朋友聊天打招呼，甚至還擁抱他們，令部份在場民眾熱淚盈眶。

而向來謹守王室分寸，不輕易公開向妻子示愛的威廉，竟罕見地拿起一朵白玫瑰獻給愛妻。雖然王室紛擾不斷，但肢體專家詹姆絲（Judi James）說，這位未來英王如今展現出前所未有的「自信」。此外，她指出，這「異常浪漫」的小動作明確顯示，兩夫妻在履行王室職責，和群眾會面時，的確是樂在其中。

王室分裂危機後 哈利凱特北英格蘭首會群眾

由於威廉和哈利兄弟不合檯面化，難免令人不安，不過當群眾看到劍橋公爵夫婦露出微笑和他們打招呼，並閒話家常時，氣氛隨即變得十分熱烈。而民眾給他們巨星式的歡迎，似乎也令威廉和凱特忐忑的心情一掃而空，臉上綻放出燦爛的笑容。

詹姆絲說，雖然凱特積極與群眾互動，受到熱烈歡迎，但當天真情流露的卻是威廉。她指出，通常他的笑容總是靦腆而有所保留，但在民眾的熱情下，他終於流露出衷心的喜悅。而這也顯示，他的信心恢復了。此外，在這次王室風暴洗禮下，他們的感情似乎也變得更親密。

(中時電子報)