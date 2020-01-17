香港反送中抗爭引起的動盪至今仍未平息，對香港經濟、社會造成嚴重影響。專家警告，香港銀行業的危機恐在今年全面爆發，將陷入與10年前冰島和愛爾蘭類似的困境。

一直在作空港幣的知名對沖基金Hayman Capital創辦人巴斯（Kyle Bass）在接受媒體採訪時表示，銀行業危機爆發需要一年的時間，自去年反送中抗議開始估算，預計危機將在今年全面爆發。他說，香港政治局勢動盪導致經濟陷入衰退，銀行業資產佔GDP比例偏高，零售業則大幅下滑。

巴斯指出，Hayman Capital已透過押注美元兌港幣走高來對沖這些風險，而非做空港股，因為他擔心大陸和香港官員會禁止股票賣空。

不過，對於巴斯的說法，香港「基金教父」雷賢達表示不認同。東網報導，雷賢達認為，有些人想動搖港人的信心，是為了得到個人利益，香港民眾不必理會，「因為香港本身有實力，過去已經歷並安然度過許多風浪，聯繫匯率將屹立不倒。」

雷賢達也說，反送中抗議對香港零售、旅遊業的影響已經逐步反映，雖然這些行業的失業率會上升，但他不認為香港面臨全面銀行業的危機，且香港作為國際金融中心的地位不會受到影響，亦不會輕易被新加坡取代。

(中時電子報)