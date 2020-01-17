世界聞名的星夢郵輪公司是亞洲豪華郵輪的代名詞，旗下擁有世界夢號、雲頂夢號以及探索夢號，其中世界夢號及雲頂夢號排水量約15萬噸，是亞洲地區首次打造最大艘的新船，並於2017年盛大起航。國內知名旅遊業者──雄獅旅遊，今年將攜手極致奢華感的世界夢號，推出六天五夜「花獻愛 日本賞櫻‧船遞真愛」，想體驗貴族般的海上假期與賞櫻旅程，千萬別錯過！

雄獅旅遊推賞櫻之旅，豪華郵輪本身即是賣點

雄獅旅遊今年與星夢郵輪旗下的世界夢號合作推出賞櫻之旅，世界夢號本身貴氣十足，氣派華麗，宛如登上一座海上豪華遊樂園，選擇多樣的各國美食、豐富的遊樂設施、坐在陽台即可遠眺四方的無敵海景，還有夜晚於甲板上舉辦的主題派對，登船的旅客們在這裡盡情體驗舒適、熱情、悠閒，如貴族般的海上假期。船上的餐廳24小時供應美食，以東南亞各地料理為主，泰國、印尼、越南、新加坡等地的佳餚都吃得到，就連台灣的滷味也登上餐桌，讓挑剔的味蕾一次滿足。

世界夢號內部的360廣場，各種精彩的秀都在這裡演出 / 圖片由雄獅旅遊提供

船上娛樂的方式也相當豐富，甲板上的水上遊樂設施已經是每一艘豪華郵輪的基本配備，世界夢號更有特別的攀岩設施，還有爬繩索等刺激活動，讓旅客體驗截然不同的海上娛樂，如果喜好偏靜態活動，世界夢號上也演出精彩的歌舞秀，讓旅客一飽眼福，夜間甲板上的主題party更能炒熱全場氣氛，high到最高點。船內設置百貨精品專櫃，甚至還有電動遊戲間，讓女孩們與男孩們盡情留連在自己的夢幻天堂。

甲板上的主題派對總是熱鬧非凡，是這趟海上假期不可或缺的行程 / 圖片由雄獅旅遊提供

賞櫻行程3月底啟航，現在預定享早鳥優惠

雄獅旅遊所推出的賞櫻航程，將出發日期設定在3月底，正值日本當地櫻花盛開的花季，本次旅程規劃走訪鹿兒島、廣島等賞櫻勝地，世界夢號將以基隆港為母港，沿著瀨戶內海路線依次航行。

今年日本櫻花季約在三月底至四月，趕緊為自己規劃一趟賞櫻之旅 / 圖片由雄獅旅遊提供

2020獨家航程「花獻愛 日本賞櫻‧船遞真愛」

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(中時電子報)