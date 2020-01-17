美陸15日在全球市場盼望之下，簽署第一階段貿易協議，讓延燒一年多的貿易戰暫時休兵。雖然美陸雙方皆稱這份協議是歷史性的一步，陸方也認為這是一份對雙方與世界都有利的協議，但美經濟學者認為，從協議中「中國應該」的措辭多次出現而言，可見協議要求大陸必須改進的地方較多，且如此會更容易在美國國會中過關。

據《美國之音》報導指出，美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員布朗（Chad Brown）認為，從協議措辭上來看，確實美國要求大陸要改進之處較多，特別是在智慧財產權保護部分。他表示，「如果看過智慧財產權保護章節，其中大多數是單方面的，要求中國同意做這個、那個…會人覺得美國無需為了與中國達成協議而修改其任何法律」。

即使如此，布朗仍認為北京簽署協議比不簽好，不論是從大陸國家主席習近平與北京而言，相對於讓貿易戰不斷升級與惡化，確實簽署協議會比較好。他進一步分析，雖然在政治上可能很難做，但在經濟上大陸先前確實想做出一些改革，故大陸若願意實現協議中的承諾的話，可以說是對大陸也有利。

此外，在第一階段貿易協議簽署後，外界開始關注第二階段貿易談判。對此，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，如果美陸能夠很快達成第二階段協議的話，川普將考慮進一步下調對陸商品徵收的關稅。

(中時電子報)