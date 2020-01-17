DigiTimes日前披露，大陸晶圓代工巨頭中芯打敗台積電，搶下華為旗下海思半導體的14奈米訂單。業內人士指出，海思未下單給台積電，除了擔憂美方擴大禁止外企對華為供貨外，另一目的是為扶植大陸本土的半導體供應鏈。

路透15日報導，美商務部打算將「來自美國技術含量」的出口標準，從25%門檻下調至10%，外國企業也得遵守規定，以全力阻斷台積電等非美企業向華為供貨。

台積電內部評估，7奈米源自美國技術比例不到10％，仍可繼續供貨，但12、16奈米將受到限制。由於台積電在美國股市存託憑證二級ADR掛牌，必須接受美國證監會的監管，所有出口管控相關法律也必須遵守。

威鋒網報導，業內人士分析，海思此次把14奈米晶片轉至中芯投產背後有兩大原因，一是、為未來美方可能斷供作準備；其次，可扶植大陸本土晶圓代工廠，進一步提高中芯的代工市占率。

報導指出，受到美國祭出華為禁令助攻，加上5G物聯網對晶片需求暴增，加速大陸晶片製造業逐年成長，而中芯首席執行官趙海軍先前也預期，「大陸晶片代工業將在2020年復甦回溫」。

(中時電子報)