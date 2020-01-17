原PO說「中和店目前網路當機，完全不能結帳」，還說這一幕人山人海的樣子，問有沒有人跟他一樣被卡在現場？(圖/摘自發文到 COSTCO 好市多 消費經驗分享區 FB)

逛好市多要大肆採買之際，卻遇到結帳收銀櫃檯大當機！有網友在臉書社團PO文「中和店目前網路當機，完全不能結帳」，文圖一出後馬上引起許多網友驚呼，「天啊，這很可怕」。

有網友16日晚上8時42分時在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文指出，「中和店目前網路當機，完全不能結帳」，他還附上一張很多人因此塞堵在結帳櫃檯的畫面，寫說「人山人海，現場的朋友+1」。

許多網友一看很多人擠結帳的照片，紛紛驚嘆留言「天啊，這很可怕」、「無止盡的等」、「只能等...要不然就是繼續逛...」、「牛奶都退冰了」、「我也在現場，只能等等等...」、「剛剛在，選擇物歸原位離開⋯（等好久了）」、「等一下就會發礦泉水跟小點心了」，也有人PO出現場發的礦泉水照片，「發放小水等待中...」。隨後大約21時10分，網友回報說修好了。

(中時電子報)