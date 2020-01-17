一名女網友在《Dcard》PO文表示蔡英文當選後，爸媽也失業了 (圖／翻攝自Dcard)

2020大選結束，民進黨現任總統蔡英文以817萬票連任成功，狂勝國民黨韓國瑜265萬票。一名女網友就表示，自己父母把票投給蔡英文，但就在選後3天媽媽回家對她說「我跟你爸失業了」，引起網友熱議。

女網友在《Dcard》上PO文表示，自己家沒有特定立場，爸爸是導遊，媽媽是內勤，做的是負責兩岸旅遊的官員考察團。原PO表示，國民黨若勝選，爸媽工作一定會更穩定，但這次韓國瑜實在投不下去，因此投給蔡英文。

未料選後過了3天，媽媽回家突然對她說「我跟你爸失業了」，原來公司老闆在選舉結束當天連夜開會，認為民進黨執政後大陸人來台機會變得渺茫，最後決定收掉公司，因此父母瞬間變成失業人口。

原PO表示父親對她說「我知道投給蔡英文我會失業，但韓國瑜我真的投不下去」，如今父母真的失業讓她心情相當複雜，但相信爸媽可以找到出路。

文章底下湧入近千則留言，有人表示：「這公司本來就有問題吧，最好說收就收」、「選舉只是藉口，公司大概早快倒了」、「分明就老闆問題，怪選舉幹嘛」，也有人說「妳父母很偉大」、「希望有好消息」、「妳父母是會思考的」，但也有網友酸「自己的選擇，活該」、「誰叫妳們投給民進黨，自作自受」。

原PO事後澄清自己只是感嘆，想抒發一下，沒想到引起這麼大討論，真的沒有要帶風向，並表示自己也是投給蔡英文，沒有想要暗示什麼。

(中時電子報)