香港民意研究所進行港人是否支持台灣獨立的民調結果顯示，在「否贊成台灣獨立」問題中，受訪的香港民眾有47.8%贊成、38.6%反對。這也是自1993年調查以來，正反意見首次出現逆轉。

《中央社》報導說，民調中針對「對兩岸統一有沒有信心」問題上，有信心者為19.4%，沒信心則是72.1%；「一國兩制適不適用於台灣」的問題中，認為適用者為21.2%，不適用者為66.3%。對「兩岸統一」與「一國兩制」持正面態度者都創下歷年調查的新低。

另外，在「贊不贊成台灣重新加入聯合國」中，有62.7%受訪者表示贊成，不贊成者為26.5%。贊成者比率也是歷年新高。

法廣(RFI)中文網引述香港民意研究所主席和行政總裁鍾庭耀指出，本次民調是在台灣總統大選前進行，因此數據反映的是在過去半年大型、持久社會運動的影響下，港人對兩岸問題和一國兩制的看法有明顯改變，對台獨和台灣國際空間的支持度都達到歷史高點。

香港中文大學新聞與傳播學院客席講師梁啟智則在立場新聞撰文表示，港人看台灣，往往是港人看自己的一面鏡子。他說，即便港人對台灣歷史和政治了解有限，但起碼知道香港和台灣所面對的是同一個中國大陸。「香港人對中國的態度，很多時候就會投射到台灣和兩岸關係去」。

本次民調在3日到8日間進行，共電訪1011位18歲以上說粵語的香港居民，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負4個百分點。

(中時電子報)