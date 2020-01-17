總統蔡英文順利連任後接受《BBC》專訪提到，台灣不需要宣告自己是一個獨立國家，因為我們已經是一個獨立國家，叫中華民國台灣。資深媒體人趙少康不禁說重話，兩岸搞這麼緊張，真的看不出蔡聰明在哪？

趙少康在《趙少康時間》指出，蔡沒正面答覆是不是正式宣布獨立，蔡回應說，早就是獨立國家，迴避這個問題。

趙少康點出，蔡英文說模糊化達不到目的，但蔡現在這樣做有達到什麼目的嗎？達到選舉贏的目的，年輕人會喊有骨氣、有魄力，其實什麼也沒達到，反而丟7個邦交國、國際會議組織都不能進去、兩岸搞這麼緊張，真的看不出蔡聰明在哪？

蔡英文受訪表示，已經著手準備「所有可能的後果」，「任何時候你都不能排除戰爭的可能性，重要的是，你必須讓自己準備好，發展防禦自己的能力。」趙少康翻譯成「老美你叫我往前衝了，我也往前衝了，打起來你要負責」，這個國際社會就是美國，還有什麼國家。

(中時電子報)