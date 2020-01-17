總統蔡英文以817萬票大贏國民黨候選人韓國瑜，順利連任。下屆誰代表民進黨角逐2024總統大位，備受關注。副手賴清德、桃園市長鄭文燦及交通部長林佳龍頻頻被點名，這3位都很可能是蔡英文的接班人選。

根據香港媒體《中評社》報導，賴清德在選舉期間，扮演好副手角色；桃園市長鄭文燦也在地方積極輔選，並且可能接任閣揆，加上交通部長林佳龍是正國會大將，在派系競爭之下，這3位都很可能是民進黨2024的儲備人選。

未來賴清德應該不會像現任副手陳建仁這麼「無聲」，就看蔡英文的授權程度與賴清德配合到底能發揮什麼功能；鄭文燦被點名可能是接任閣揆的人選之一，但閣揆不容易討好，個人聲望是減分多於正面；賴清德與鄭文燦都是新潮流系，民進黨內其他派系不可能妥協。

正國會大師兄林佳龍也被點名可能接班人選，但林競選台中市長連任失利，是他政治路的敗筆。不過，林在這次輔選台中立委選情有斬獲，這是他的競爭利多。

(中時電子報)