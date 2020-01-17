2020年台灣大選剛過，民眾最有感的治安工作隨即展開，台南市警方16日晚間9時30分同步舉辦為期15天的「加強重要節日安全維護工作」（昔稱春安工作），台南市長黃偉哲到場校閱警力與巡守隊志工，期許打造台南成為最安全城市。

台南市長黃偉哲提出今年「加強重要節日安全維護工作」的3大主軸，包括「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。並在台南市警局長周幼偉與台南市巡守大隊長宋俊明陪同下，前往慰問執行路檢勤務的員警與守望相助隊巡守員，當場贈送「鼠年紅包」。

黃偉哲肯定台南市警方作到「選舉非治安空窗期」承諾，其中在選前查獲隱藏豪宅的職業賭場、臺南舞廳槍擊案、國民黨後壁區黨部放置爆裂物案。

台南市政府最近舉辦的幾場大型活動，如臺南空軍基地營區開放、金牌音樂趴及市府舉辦的耶誕跨年演唱會等，在警方規畫下，交通能夠有效疏導。黃偉哲表示，警民一心，打造台南成為最安全的城市。

今年春節連續7天的假期，台南市著名景點都已規畫交通疏導，包括月津港燈節、安平、奇美博物館等景點，以及年貨大街、商圈的應景活動、廟宇的賀歲祈福活動等，黃偉哲歡迎全台民眾來大台南走春。

(中時 )