為解決台灣空軍執行F-16A/B Block 20構改的鳳展專案進度落後問題，美國防部已與洛馬公司簽訂一項3290萬美元（約合台幣10億元）的合約新增條款，用以對鳳展專案的台灣承包商進行技術與後勤支援。

據《防衛部落格》報導，這項新增合約項目以成本加固定費用與固定價格並行方式進行，調整先前授予台灣F-16鳳展專案承包商（即漢翔公司）的合同內容。

鳳展專案除2架在美國洛馬公司改造外，另有142架F-16將在台灣進行構改，已有4架於前年完工，但去年預計交付的6架一直延至9月才完成，已進廠並處於施工階段的F-16高達32架，專案執行進度嚴重落後，據稱主要問題在於換裝主動式相控陣列雷達(ASEA)的系統整合技術方面。

報導說，鳳凰專案於2016年啟動，預備在2023年前將144架F-16 A/B戰機升級到與新購入的F-16V共有相同配備。專案總費用預估約為53億美元，執行構改工程的漢翔公司預計在2022年5月31日前全部完成。

報導指出，鳳展專案完成後，預計台灣空軍會從美國購入更多的超視距空對空飛彈，並增加採購台灣自製武器系統，例如天劍飛彈或即將服役的「天劍-II」中程空對空導彈。目前台灣的F-16配備AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈，與AIM-120先進中程空對空飛彈(AMRAAM)。去年台灣的AM-120已有300枚存量，未來每架F-16可配置2枚。

(中時電子報)