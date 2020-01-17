送豬迎鼠！一隻隻木雕小老鼠歡喜慶豐收，盼新的一年平安幸福！新春來看展，國立台灣工藝研究發展中心與佛光緣美術館台北館再度合作辦理展覽，以星雲大師2020年書寫的「行道天下 福滿人間」斗大墨寶字跡，營造新年活力與希望的新春祝福，開啟以天、地、人為展覽主題，結合傳統技藝，由天地藴育出的泥土、漆、竹子、籐等所發展的創新日常工藝品共計76件。

楊炘彪-宇宙漂浮。（圖取自工藝中心官網）

展出作品以藝術靈動延伸至浩漢蒼穹，亦同天工開物般，由天地藴育，如道在腳下，地蘊藏萬物，讓我們取之不盡，用之不竭；萬物並作，如大地孕育眾生，藝術家創作的各類媒材，來自天來自地。

傳藝世家著墨人們世代就地取材，造就傳家傳世精品工藝的傳承之美，工藝之美反映當地自然環境與人文環境，且具濃厚鄉土氣息，工藝為人類技藝的表現與智慧的結晶，是與人們生活息息相關的具體表現。

參展者如點燃台灣漆藝復興火種的重要推手，台灣已故漆藝大師陳火慶作品－缽;其傳人投入漆藝創作40年的黃麗淑，最新漆藝作品－種子，意象如苗芽般的初心，呈現土地溫情、人性溫馨幸福感;羅森豪教授天目作品，釉彩千變萬化、美感出神入化、令人百看不厭;台灣工藝發展協會工藝師們各式各類工藝品，另外也展出工藝中心生活工藝館駐館工坊工藝師、歷屆工藝新趣及「Yii」品牌等創新工藝品。

羅森豪-百葉綻光。（圖取自工藝中心官網）

「福滿人間-2020新春百藝特展」

展覽日期： 01月11日至03月01日

時間：週二～週日10:00－20:30 (免費參觀，週一休館)

地點：佛光緣美術館台北館

(中時電子報)