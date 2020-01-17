送豬迎鼠！2020鼠年即將來臨，全球歡慶米奇米妮本命鼠年，【鼠於你期間限定店】即日起1月6日到２月9日在新光三越台北南西店三館登場、1月16日到２月10日在新光三越中港店連番快閃。濃濃的過節氣氛，可愛應景的拍照打卡區，還有限量商品。

【鼠於你期間台北新光三越限定店】假日及春節期間消費滿2020元 即可參加劍玉大挑戰。（邁思娛樂 提供）

台北南西店快閃店以藍紫霓虹風，打造時尚復古潮流。為了迎接2020鼠年，【鼠於你期間限定店】於每週五到週日及大年初一到初五（1/25~1/29）推出好禮「鼠」不盡。【鼠於你期間限定店】也推出米奇米妮款限定新春福袋，要在鼠年和大小朋友迎新春。

【鼠於你期間限定店】參加指定任務有機會把「2020鼠於你紀念幣」帶回家。（邁思娛樂 提供）

緊接著，米奇米尼也來到台中，【鼠於你期間限定店】新光三越台中中港店從1月16日起到２月10日盛大展開。開幕期間推出眾多優惠及限定活動，超級巨星米奇米妮融合舞龍舞獅齊聚賀新年場景，巨型米奇米妮拜年等4個拍照打卡區超可愛登場！現場大型福袋免費拍，拍照打卡就送燈籠造型祈願卡。

【新光三越台中中港店】網美必踩點。（邁思娛樂 提供）

【鼠於你期間限定店】台中中港店有著濃濃過年氛圍的店面設計，大門有米奇米妮拱手迎接場景，全店採大紅色喜氣設計，以中國風雲朵圖騰，結合舞龍舞獅、金色飛龍及紅色燈籠祈願區等新年元素，並推出米奇米妮款限定新春福袋。

【新光三越台中中港店】鼠於你期間限定店 結合舞龍舞獅拍照區 濃濃新年氛圍。（邁思娛樂 提供）

台中中港店有全台限定巨型米奇米妮拜年拍照區！現場大型福袋免費拍，象徵一整年都福福氣氣，把福氣「袋」著走。拍照打卡即贈燈籠造型祈願卡，寫下新年新希望守護心願成真。全店一共4個拍照打卡區，網歡迎大小朋友來「鼠來寶」，跟著米奇米妮一起迎新春。

【新光三越台中中港店】鼠於你期間限定店 燈籠造型卡片祈願拍照區。（邁思娛樂 提供）

2020「鼠於你期間限定店」

地點時間：

台北 新光三越南西店 1 F（2020/01/06~2020/02/09）

台中 新光三越中港店 10F 天空劇場（2020/01/16~2020/02/10)

費用 : 免費入場

(中時電子報)