英國確定於1月31日正式脫離歐洲聯盟，目前在歐洲議會中，英國有73席。今天在開完最後一場會議之後，這73名英國議員隨即打包離開史特拉斯堡，將辦公室交還給歐洲議會。

這個月其實還有一場正式會議，但將在布魯塞爾歐洲聯盟的總部舉行，也就是說，這73名英國議員，再也不會回到史特拉斯堡開會了。

在這73名議員當中，有人覺得惆悵，也有人歡欣鼓舞，例如支持脫歐的安·威特庫朗(Ann Widdecombe)，在媒體採訪時掩不住興奮，直說:「我進入歐洲議會的任務就是要完成英國脫歐，終於等到這一天了。」她的辦公室只需一個紙箱就打包完畢，她迫不及待回到英國，當個作家。

她私下向記者透漏，她認為歐洲議會是個極為浪費資源的組織，每個月751名議員參與會期四天，然後在布魯塞爾一天，中間包含了所有議員頭等艙的交通和食宿，每年花費數百萬歐元。

她的夥伴克萊爾·福克斯(Claire Fox)也抱持著同樣的觀點，認為:「英國在歐盟裡待太久了，早應該要脫離了。」

另一邊，反對脫歐的議員則十分沮喪，例如卡羅琳·沃登(Caroline Voaden)，她說:「要離開了我個人當然是很難過，但是英國全國人民的損失更大。」

兩個星期之後，他們就要撤離另一邊布魯塞爾的辦公室，那裡的辦公室更大。還要交回公務筆電、投票卡等。但可以領到一筆離任費用，金額為月薪乘以在議會服務的年數，上限為24個月的月薪。

(中時電子報)