哈利王子與妻子梅根上周無預警拋出震撼彈，宣布淡出皇室，引起全球關注。英國女王伊莉莎白二世本周一召開皇室會議後發表聲明，同意成全哈利和梅根的心願。

今天是哈利王子在風波之後，首度公開露面，他先是在白金漢宮的草坪上觀看兒童橄欖球聯盟的比賽，之後再為明年的橄欖球世界盃比賽抽籤。哈利王子全程參與，並與場上比賽的球員互動，神情顯得相當輕鬆，不時露出和煦的笑容。

哈利王子與橄欖球隊員合影。(圖/路透社)

這場活動是哈利王子在上周發表淡出聲明之前，就已經排定的皇室公開行程，如今按照計畫現身，並仍以英國王子的身分出席活動。

在這之後，哈利與梅根將會開始他們的淡出皇室「過渡期」，過著英國與加拿大兩邊兼顧的新生活。而哈利和梅根未來會用什麼頭銜出席公開場合，則沒有人知道。英國皇室將會做出最後決定後向大眾說明，女王指示「在近日內」要有結果。

親近皇室的人士指出，哈利王子參加完這一場橄欖球活動之後，可能就會回到加拿大，與妻子梅根和兒子亞契團圓。

(中時電子報)