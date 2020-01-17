日本現肺炎首例！疾管署：加強機場發燒篩檢

大陸武漢肺炎新增一名死亡病例，累計已造成2人死亡。

大陸武漢市衛生健康委員會昨(16日)深夜公布2019新型冠狀病毒感染的肺炎情況通報，新增死亡病例1例，死者是69歲熊姓男子，於2019年12月31日發病，2020年1月15日死亡。

通報指出，熊姓男子去年底發病後，今年1月4日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院救治，入院時患有嚴重心肌炎（心肌酶達到正常值20倍，心電異常）；腎功能異常；多臟器功能受損嚴重；胸部CT提示肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，考慮有肺結核、胸膜結核疾病，1月15日00:45因搶救無效死亡。

通報指出，截至1月15日0—24時，武漢市無新增病例，治癒出院5例，新增死亡病例1例。累計截至目前，2019新型冠狀病毒病例41例，已治癒出院12例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察644人，尚在接受醫學觀察119人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。我衛生福利部疾病管制署日前安排兩名專家前往武漢了解疫情，16日召開說明會表示，武漢有3成病例無海鮮市場接觸史，感染源尚未釐清。疾管署宣布自即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

疾病管制署副署長莊人祥日前指出，疾管署針對春節來往兩岸民眾將會加強防疫工作，另呼籲計劃前往武漢或鄰近區域民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多的公共場所及接觸野生和禽畜類動物，同時落實肥皂勤洗手、配戴口罩維持呼吸道衛生。若返國入境14日內出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，並依照指示配戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形以供醫師確切診斷。

(中時電子報)