俄羅斯總統普丁15日發表年度國情咨文，推動修憲。原總理梅德維捷夫(Dmitry Medvedev)也隨即以配合修憲為由，宣布政府總辭。

隨後，普丁立即提名現任聯邦稅務局局長米舒斯金(Mikhail Mishustin)接任總理，這項任命於本周四經過國會下議院表決通過，即刻生效。

國際媒體對於米舒斯金一無所知，在本周四上任總理的前一天，網路上搜尋不到太多他的資料，甚至連維基百科上米舒斯金的頁面，都只有俄文和少數幾個斯拉夫語文。

事實上，米舒斯金在俄羅斯國內也並非知名的政治人物。出身經濟學家，在聯邦稅務局工作多年，2009年加入總統幕僚團隊，隔年被提拔成為邦稅務局局長至今。極少在螢光幕前露面，對政治也沒有多大的野心。

米舒斯金會受到普丁的提名，是因為他成功改革了俄國的稅制體系，帶領國家財政走向數位經濟的時代，是總統極為仰賴的技術幕僚，希望他協助推動「普丁國發展計畫」，同時穩定財政，控制通貨膨脹。

私底下，米舒斯金擅長彈鋼琴，也是冰上曲棍球的好手，一直擔任俄羅斯CSKA冰球俱樂部的董事會成員。

更重要的是，米舒斯金跟政界及媒體界關係良好，這次獲得任命總理，俄羅斯國內幾乎沒有什麼反對的聲浪。

(中時電子報)