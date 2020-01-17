高雄市長韓國瑜總統大選失利，接下來可能要面對罷韓浪潮。資深媒體人黃暐瀚日前表示，年輕人討厭韓國瑜是超過他想像的。針對罷韓一事件，他從分析「台灣人的人性」的這個角度給了「冷處理、不要再升高對立」的解答，對於韓國瑜的支持者來說，他建議降低罷韓的4個方法，並且解釋如何做到「不理會、不動員、不反駁、不上街」。

黃暐瀚在個人臉書上分享，他對挺韓支持者提出「反罷韓的4件不要去做的事」，他解釋台灣人的個性大多是最不喜歡看到有一方對另一方：「呷人夠夠、太過超過」，要記住「物極必反」的道理，「一切都是最好的安排」。黃暐瀚認為降低罷韓的最好辦法有「4不」，包括「不理會、不動員、不反駁、不上街」。

他首先表示，如果是支持韓國瑜的人，要先做到1.不理會（不要去討論，去擔心，去遷戶籍）：戶籍非在高雄的支持者們，反而不要氣噗噗的表示要遷戶籍到高雄比較好。他解釋，如此大動作，反而是拉高這個事情的對立，越多人湧進高雄，反而是讓接下來的半年裡讓韓國瑜的罷免投票變成焦點，話題吵得越熱，越會升高對立，所以不理會才是最好的作法。投票率降低才會讓罷韓的機率降低。

2.不動員（不要組反罷免社團、集結反罷韓組織）：即使尹立、WeCare等有大型的造勢會，如果這時也來一個「韓粉大團結」等的活動，雙方等於又是「升高對立」了，動員的結果反而造成事件的熱度提升，「熱度一提升，韓國瑜就危險了」。

3.不反駁（遇到嗆韓罷韓的人，不要跟他爭辯、反駁或爭吵）:黃暐瀚指出連韓國瑜選後都改變了，即使面對媒體不友善的提問，他仍給了回答，黃認為這點應該是韓國瑜「妥協了也好、收斂了也好，總之韓國瑜有稍微變得不一樣，變得比較低調」。他更建議韓國瑜說，即使未來有媒體訪問提到有市民要罷免一事，建議韓不要馬上暴怒，反駁說「為什麼要罷免我？我做得很好為什麼罷免我？」最好就是做到不反駁最好，意思也是冷處理。

4.不上街（不要舉辦大型的反罷免活動，上街挺韓）:黃暐瀚說不要辦什麼大舞台讓罷免與反罷免的雙方又再對衝，目的也是為了不要提高投票率。

黃暐瀚認為，韓國瑜目前就是要面對身為敗選者的考驗，甚至成為揶揄嘲諷的對象，但他說身為公眾人物接受人民的批判是應該的，所以更應該保持風度。

(中時電子報)