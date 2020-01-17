財信傳媒董事長謝金河選後爆料，稱高雄市長韓國瑜「每天喝酒，不喝睡不著覺」，韓國瑜辦公室發聲明駁斥並非事實。謝金河深夜在臉書上發文，為大嘴巴引發的風波深自反省檢討，也要向韓市長，吳敦義主席及鴻海創辦人郭台銘致歉。謝金河指出，發言在選後破壞社會和諧，未來一定要更加謹言慎行！

以下為謝金河臉書全文

深刻反省！

昨天到工商協進會演講，這三年來，我每年開年之初到會來報告經濟發展趨勢，我的主題是「全球變動中，台灣30年新定位」，這是我思考台灣選後發展的新方向，包括兩岸關係，美台關係及小英總統選後興革的施政方向。我花了大多數時間在論述台灣未來經濟發展的方向，也對大選過後，台灣政局發展的幾個焦點提出個人的看法。

這當中我對世代交替，選戰中一些表現出色的新生代，發表了一些看法，也回覆有人問及罷韓的看法，一時心直口快，彰否政治人物，結果成為媒體報導的焦點。其實我的原意是投身政治風險高，韓市長以前可以自由自在，現在全部都被送大檢視，結果喝酒的例子成了全國焦點，今天還連累80歳的老父上電視，實在很不忍。

從去年以來，父親告誡我不要對同村的韓市長夫婦批評，我也謹遵父親教訓，沒有在選舉中發表意見，沒想到選後失去戒心，對韓市長說三道四，結果引來風波。其實我的本業在經濟分析，這次把私底下聊天的事，拿到枱面上來說，當事人可能很不舒服，這是大嘴巴引發的風波，我要深自反省檢討，也要向韓市長，吳敦義主席及郭董致歉意。

今天一大早，我特別到福聚宮拜拜，也向天上的孫社長告罪，我在選後社會激盪中破壞了社會的和諧，未來一定要更加謹言慎行！

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(中時電子報)