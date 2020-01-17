在美國聯邦參議院表決通過一項新的北美貿易協定，為美中貿易協議帶來的動能增添助力下，華爾街股市三大指數今天再度締造收盤新高。

道瓊工業指數終場上揚267.42點或0.92%，收在29297.64點。

標準普爾500指數終場上漲27.52點或0.84%，收在3316.81點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數終場勁漲98.44點或1.06%，收在9357.13點。

(中央社)