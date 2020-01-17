國際能源總署（International Energy Agency，IEA）預測石油生產將超過需求，油價今天漲幅收斂。

根據路透社資訊，紐約市場西德州中級原油價格上漲71美分，收在每桶58.52美元。

倫敦市場北海布倫特原油價格上漲62美分，收在每桶64.62美元。

(中央社)