太空人案又牽連一位總教練下台！大都會17日發布聲明，與新任總教練「川哥」貝爾川(Carlos Beltrán)分道揚鑣。貝爾川季外才上任不到3個月，一場比賽都沒打過就離職。加上太空人辛屈(AJ Hinch)、紅襪柯拉(Alex Cora)，貝爾川是單周第3位丟官的總教練。

「我感謝他們給予我這個機會，但我不希望害球隊分心，祝他們好運。」貝爾川2017年在太空人仍是球員身分，他直接參與作弊案，討論「如何破解對手暗號並傳遞給己方打者」。後來大聯盟赦免所有的球員，貝爾川逃過一劫，但顯然已不適任這類重要職務。

貝爾川曾是大家很敬重的球員，他表示：「我早該知道事情的嚴重性，我對自己的行為非常後悔，我非常抱歉。」諷刺的是太空人2017年打敗洋基、道奇摘冠後，貝爾川還成為洋基總管的顧問，後來差點當上洋基新教頭，幸虧洋基最後選擇了波恩(Aaron Boone)。

(中時電子報)