八點檔的誇張戲碼在真實世界中上演，烏干達一名27歲的伊斯蘭教神職人員穆通巴（Sheikh Mohammed Mutumba）才新婚2周，不料被警方通知「妻子」偷了鄰居的電視，不僅如此，還被告知對方是個男兒身，讓他相當崩潰。

根據《每日郵報》報導，穆通巴通過傳統伊斯蘭教儀式，將名為納布基拉（Swabullah Nabukeera）的女子娶回家，不過新婚2周期間，對方總不願意行房，都以月經來等理由拒絕，睡覺時也不願脫衣服。後來警方找上門，穆通巴才恍然大悟「妻子」的怪異表現。

（圖／翻攝自推特）

警方表示，「妻子」真實姓名是理查（Richard Tumushabe），涉嫌偷竊鄰居的電視以及衣服，且在搜身時，人員發現他用衣物塞進胸罩，偽裝成豐腴胸部。穆通巴一開始還不相信，直到摸到下體陽具才醒悟，當場痛罵對方是騙子。

理查坦承，看穆通巴似乎非常有錢，為了詐取錢財，才會男扮女裝嫁給他，沒想到這麼快就被發現，事後被依法送辦。原以為事情告一段落，但穆通巴卻遭當地清真寺停職，原因是為了要保持信仰的完整性。據了解，穆通巴相當難過，很久都沒有出現在鄰居面前，應該已去接受心理治療。

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(中時電子報)