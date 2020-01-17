今年三地門鄉禁伐補償金減少1700萬元，有些族人減少了好幾萬元，近百名族人16日到縣政府向原民處陳情抗議。（潘建志攝）

三地門鄉今年禁伐補償未通過審查的面積約600公頃，補償金額比去年少1700萬，引發族人不滿，16日近百名族人到屏東縣政府陳情，希望維持去年補助金額。縣府原民處回應，禁伐補償審核均依法進行，族人如對補償有疑慮，可申請複查或提起訴願。

三地門鄉長車牧勒薩以及屏東縣議員江金妹、杜仁勇、陳揚，都到場支援；族人表示，近日刷了存簿後才發現補償金額縮水，這筆錢族人早就計畫支付過年、貸款、保險等開銷。連續2年領了相同金額，沒想到補償金大減打亂原本的規畫。

族人質疑是檢測人員的判定有問題，包括秋冬季現勘與夏季樹林茂密有落差，也懷疑因空照圖不夠精細，容易造成判定錯誤。政府推動禁伐補償政策，對原住民族有幫助，立意良好，不過審核標準應從寬認定，才對山林水土保持有幫助。

有族人大喊去年領多少今年就領多少；車牧及江金妹都表示，屏東縣面積占全台禁伐補償1/3以上，縣府在發放補償金前完全沒公文，除了要求縣府要重新檢測外，也要下鄉舉辦說明會，讓族人了解相關標準與規定。

縣府原民處副處長蔡文進回應，禁伐補償金皆依法審查，包括林地鬱閉度7成以上，且林木年齡6年以上，才能核發每公頃3萬元的補償。每年的禁伐補償金會依森林覆蓋不同而有差異，族人若有疑慮可登記申請複查或提出訴願。

(中時 )