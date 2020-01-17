屏東縣政府透過農再計畫，重新打造農產品包裝設計，新包裝質感極佳，充滿時尚元素，呈現新「屏東美學」，希望推銷屏東農特產品。（潘建志攝）

屏東縣政府透過農再計畫，重新打造農產品包裝設計，新包裝質感極佳，充滿時尚元素，呈現新「屏東美學」，希望推銷屏東農特產品。（潘建志攝）

屏東縣政府透過農再計畫，重新打造農產品包裝設計，新包裝質感極佳，充滿時尚元素，呈現新「屏東美學」，希望推銷屏東農特產品。（潘建志攝）

屏東縣政府推動農村再生計畫重新設計農漁產品包裝，新包裝質感極佳，充滿時尚元素，呈現「屏東美學」，翻轉農產品包裝缺乏設計感的刻板印象，不少民眾說「根本是LV等級的包裝」。16日縣長潘孟安擔任一日店長，展示7個社區的新產品。

縣府在2016年成立全國第一個農村再生專案推動辦公室，專責輔導農漁村社區發展產業，目前已輔導30個農再社區開發在地農產加工品，研發出60多件副產品，提高產品價值，希望藉多元銷售促進農漁村經濟。

不過傳統農產品包裝大多較樸實簡便，無法吸引消費者目光，為了創造屏東農漁產品牌特色，縣府輔導社區設計新禮盒，將包裝做得更具質感與時尚，讓產品看起來更有競爭力。16日有7個社區展示新包裝產品，讓在場民眾驚豔。

像「塭豐社區午仔魚一夜干禮盒」走簡單風格的腰封點綴、「東片寶石村果乾手提禮盒」饒富童趣、「隘寮社區黃荊萃取沐浴露禮盒」則是小巧樸實風。萬巒成德社區「香檬沐浴產品」充滿歐美時尚元素，換裝後從年售200盒增加為600盒；萬丹社中社區紅豆、黑糖禮盒走日式簡約風，也很受歡迎。

相關農漁特產品可在屏東熱帶農業博覽會購買，或向屏東農再辦公室訂購，電話：08-7325508。未來將規畫打造專屬購物平台，將屏東在地農產品上架推向國際。

(中時 )