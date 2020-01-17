小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】160億美元 台積資本支出飆高

晶圓代工龍頭台積電16日召開法人說明會，董事長劉德音及總裁魏哲家表示，受惠於5G及HPC（高效能運算）晶圓代工強勁需求，台積電2020年營收展望超樂觀，7奈米及5奈米先進製程維持絕對領先地位。法人樂觀推估台積電今年美元營收將較去年成長逾20％。

【2】傳言滿天飛 魏哲家發聲打假

近來有關台積電的市場傳言不少，包括美國政府要求台積電赴美設廠生產軍事相關晶片，美國政府有意加強對華為的出口管制將導致台積電接單受阻，以及華為海思將原本下單台積電南京廠的訂單轉予中芯國際生產等。台積電在法說會中對相關傳言一一澄清，並且指出「相關傳言報導並不正確」。

【3】5G決標1,380億 創三大紀錄

5G首波頻譜數量競標在經過27天共261回合競價，終於在16日上午以總標金1,380.81億元決標，除了創下國內歷次頻譜競標最高價，3.5GHz主流頻段亦以每一塊頻譜（10MHz）平均50.53億元，刷新義大利32.1億元的世界紀錄，而台灣多達五家業者參與競標，全球更是絕無僅有。

【4】美劍指華為 外資：3類供應廠最傷

美國傳出擬擴大華為禁令，大型研究機構迅速作出反應，本土投顧龍頭指出，禁令擴大對光通訊、基地台設備、智慧機零組件衝擊最大，上看25～30％之多；摩根士丹利證券則點名，若華為智慧機出貨受阻，缺乏三星訂單分散風險的重要供應商如穩懋、台積電，獲利減損約4～5個百分點。

【5】中對美採購 今年達標沒壓力

中美在美東時間15日簽署並公布首階段貿易協議文本，具體披露中國增購2千億美元美國商品的細節以及避免貨幣匯率操縱的方案。值得注意的是，中美同意以「前低後高」的階梯式採購幅度完成協議，增強市場對中國在2020年能履約採購的信心。

(中時電子報)