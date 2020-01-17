資深藝人黃安重心雖都放在大陸，向來關注政治議題的他，因為立場鮮明發言常引發爭議，準備返台過年的他，在微博上抒發心情，除了感嘆「小島上人心已變」，更直言：「從今往後啥也不說，在我心中只有祖國」，被推測是對總統大選結果有感而發。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

黃安先在微博寫下：「回老家準備過年了」，接著話鋒一轉提到：「一回來，發現『環保不分你我，垃圾不分藍綠』，小島上人心已變，真是『少小離家老大回，菊花已成向日葵』，隨便啦」，言下之意似乎是對2020總統大選結果不甚滿意，但他似乎只能無奈接受此結果，表示：「你走你的陽關道，我吃我的麥當勞，日子還是要過」，更直言：「從今往後啥也不說，在我心中只有祖國」。

對此網友也紛紛回應他的PO文，「安哥每年都回老家過年，令人佩服，可謂衣錦還鄉」、「想必有千言萬語却無法開口」、「安哥一路順風，希望菜菜子不要查水表」。

(中時電子報)