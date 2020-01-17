資深作家廖輝英曾撰寫半自傳《油麻菜籽》，書中描述傳統社會中女人被不公平對待，重男輕女的觀念深植在傳統人家中。廖輝英近日在節目上回憶，小時候偷吃了媽媽買回家的麵包，未料被母親持棍子痛毆肚子，導致成年後有嚴重婦科疾病。

廖輝英在節目《命運好好玩》分享成長經歷，指自己出生在傳統的重男輕女人家，身為大女兒的她，一出生就要扛起照顧弟妹、養家的責任，但無論做得多好，似乎都被視為理所當然，得不到一句讚美，不僅如此，地位還相當卑微，連一塊好吃的麵包都不能吃。

（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

廖輝英說，當時看到麵包快過期，想說弟弟他們都吃了，所以就偷吃一塊，結果被媽媽發現，遭打個半死；她回憶，媽媽拿著鐵棍撞她的肚子、狂戳，「我覺得再多戳幾下，我應該會死掉。」

廖輝英表示，在那之後每次生理期來都會非常痛，要打止痛針才能緩解，更慘的是，到了28歲時，流出來的血居然是黑色的，血量也越來越少，一檢查才知道原來左腹有很大的瘤。她心酸地說，當時回家跟母親借錢，因為工作後收入都交給媽媽，沒想到卻被無情拒絕，之後才從妹妹口中得知，母親說沒錢都是騙人的，不久前才借了15萬給哥哥。

廖輝英手術取出腫瘤，同時拿掉左邊卵巢；術後她一個人孤零零躺在病床上，相當淒涼，也是從那一刻開始，決定為自己的人生打算。

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(中時電子報)