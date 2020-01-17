洛杉磯道奇連兩年勇闖世界大賽，先後敗於太空人、紅襪之手。如今作弊案爆發，但大聯盟不願追回太空人與紅襪的冠軍。此事除了球迷憤慨，洛杉磯議員亦打抱不平，洛城市議會準備投票表決，要求大聯盟把世界大賽冠軍「物歸原主」。

市議員Gil Cedillo對《洛杉磯時報》表示：「這叫做公平正義。2017和18年最強球隊都是道奇，他們卻輸給作弊的對手。」雖然太空人必須繳交史上最重的500萬美元罰金，但是道奇的公平正義何在？

2017年世界大賽，道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)先發7局失1分贏得首戰。第5戰移師太空人主場，柯蕭4.2局被打6分。第7戰返回洛杉磯，柯蕭中繼再繳出4局無失分。

如果太空人沒有在主場作弊，柯蕭或許可以贏下第5戰，誰來還他公道？由於大聯盟不許道奇球團評論此事，現在只好藉助政治人物的力量了。

(中時電子報)